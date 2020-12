Stijging van aantal coronabesmettingen zet hard door: 9924 nieuwe gevallen

In de afgelopen week zijn er in totaal 56.548 besmettingen vastgesteld. Gemiddeld waren dat er 8078 per dag, terwijl het er de week daarvoor nog 5486 waren. Gisteren werden er 9164 nieuwe infecties gemeld (na correctie), het hoogste aantal sinds eind oktober. Vrijdag stond de teller nog op 8879 nieuwe besmettingen en donderdag waren het er bijna 8800.

Er liggen nu 1767 coronapatiënten in het ziekenhuis, 44 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 497 op de intensive care, een toename van zestien vergeleken met zaterdag. Er liggen 1270 coronapatiënten buiten de intensive care, 28 meer dan een dag eerder. Daarnaast liggen er 478 non-covidpatiënten op de ic, 32 minder dan zaterdag. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 975, dat zijn er zestien minder dan gisteren. Het aantal nieuwe covid-opnames bedraagt 166 in de kliniek en 36 op de ic. In de afgelopen 24 uur zijn er 18 patiënten verplaatst tussen de regio’s, onder wie 3 ic-patiënten.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen aan corona steeg afgelopen etmaal met 29. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde zaterdag het overlijden van 53 coronapatiënten.

In totaal is nu van 10.048 mensen zeker dat ze aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen overigens vrijwel zeker hoger. In de eerste golf werd lang niet iedereen getest, in de tweede golf lukte het niet iedereen om een afspraak te maken voor een test. Sommige mensen zijn besmet zonder dat ze klachten hebben en laten zich daarom niet testen. Een onbekend aantal mensen is genezen of overleden zonder dat het virus ooit bij hen is vastgesteld.

Lokaal

Amsterdam zag er de afgelopen 24 uur 338 nieuwe gevallen bijkomen. In Rotterdam waren dat er 301 en in Den Haag 249. Almere registreerde 162 nieuwe besmettingen en in Eindhoven werden 152 infecties gemeld. De afgelopen zeven dagen testten meer dan 56.000 mensen positief, ruim 18.000 meer dan de week daarvoor. In totaal is het longvirus sinds het begin van de uitbraak afgelopen voorjaar nu bij ruim 613.000 mensen in Nederland vastgesteld.

De meeste sterfgevallen werden tussen zaterdag- en zondagochtend geregistreerd in de Brabantse gemeenten Eindhoven en Son en Breugel, waar het in beide gevallen om drie overlijdens ging.

Nieuwe maatregelen

Het kabinet kwam vandaag bijeen in het Catshuis om mogelijke nieuwe maatregelen te bespreken. In buurland Duitsland is inmiddels besloten om vanaf woensdag winkels en scholen te sluiten. Of Nederland dat voorbeeld zal volgen, is nog niet duidelijk.



PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat het kabinet onmiddellijk in actie moet komen, nu er zondag bijna 10.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn bijgekomen. ,,Het is niet verantwoord nog langer af te wachten. Ik roep het kabinet op vandaag nog te doen wat nodig is in het belang van onze gezondheid, de medewerkers in de zorg en de economie”, laat hij weten via Twitter.

Crisisoverleg

Het kabinet komt morgen opnieuw bijeen om te praten over corona. In de ochtend komt er een crisisoverleg met de meest betrokken ministers en later op de dag volgt een voltallige ministerraad. Een woordvoerder van het kabinet heeft dat vandaag laten weten na het overleg van een groot deel van het kabinet in het Catshuis.

Of er dinsdag een nieuwe persconferentie volgt met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge is nog niet bekend.

