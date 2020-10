Stijging ziekenhuisopnames minder snel dan voorspeld, ‘maar we zijn er nog niet’

Met deze cijfers dreigen verpleegafdelingen net als in het voorjaar weer reguliere behandelingen te moeten uitstellen. Er is in heel Nederland plek voor zo’n 600 corona-patiënten zonder dat die zorg in de knel komt. Lokaal is de situatie soms al nijpend, zoals in Groningen waar ze twee operatiekamers hebben moeten sluiten omdat ze anders handen aan het bed tekort komen. Er zijn daar niet alleen veel corona-patiënten maar ook veel personeelsleden ziek. Sommige ziekenhuizen hebben alweer speciale ‘corona-afdelingen’ in het leven geroepen ‘omdat dit handiger werkt’.