Stijn (17) organiseert klimaatstaking: ‘Het mag geen GroenLinks-dag worden’

Video Politie schiet man (31) dood die met vuurwapen liep bij Nederland­sche Bank

6 februari De politie heeft vanavond een 31-jarige man uit Amsterdam doodgeschoten die op het Westeinde in de hoofdstad, vlak achter De Nederlandsche Bank, met een vuurwapen over straat liep. Een woordvoerster van de politie kan nog niet zeggen of hij een bekende is van justitie.