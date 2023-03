Stikstofregels dreigen natuurboer Anco te verdrijven uit broedvogelparadijs

onderzoeksraad Topman justitie wil van geen wijken weten na kritiek van advocaten Nabil B.

Gerrit van der Burg, de hoogste baas bij het Openbaar Ministerie, vindt dat hij kan aanblijven. Dit zegt hij in Nieuwsuur in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging van bij het proces Marengo betrokken personen. Advocaten van kroongetuige Nabil B. riepen woensdagmiddag om het vertrek van de verantwoordelijken binnen het OM.