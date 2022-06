Stille tocht voor Manon die in Colombia omkwam door verdwaalde kogel

Russische infiltrant bouwde jaren dekmantel op: ‘Dit gebeurt écht en er zullen er meer zijn’

De arrestatie van een Russische infiltrant bij het Internationaal Strafhof in Den Haag is een klassiek spionnenverhaal. Geen vernuftige cyber-aanval, maar een rasechte infiltrant met een jarenlang opgebouwde dekmantel. Inlichtingendienst AIVD gaf donderdag documenten vrij die daar een zeldzaam inkijkje in geven: zo veranderde Sergej in Victor. ‘Ik lijk op een Duitser.’

17 juni