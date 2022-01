Stille tocht voor neergestoken Tim (15): samen verdriet en ongeloof delen

Bergmann voelt erg mee met de familie van Tim. Hij reageerde zondag al geschokt nadat de jonge Middelburger in Dauwendaele was neergestoken. Tims overlijden was woensdag opnieuw een harde klap en de arrestatie van twee - vooralsnog - verdachte tieners maakte de schok nog groter. Bergmann: ,,Verschrikkelijk. Je vraagt je af wat daar zou zijn gebeurd, maar is het niet voor te stellen. Ik heb zelf ook kinderen in die leeftijd en als ouder wil je niet dat zij ooit in zulke situaties terechtkomen.”