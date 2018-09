Stoppen op de vluchtstrook tijdens noodweer, mag dat eigenlijk wel?

Dus Rijkswaterstaat laat het antwoord in het midden op de vraag of het nou wel of níet mag. ,,Een vluchtstrook is voor een noodsituatie, die is normaal gesproken voor iedereen anders. Al is het met de hevige regen wel erg duidelijk dat mensen hier vinden dat dit een noodsituatie is.” Normaal gesproken moet je uitstappen en achter de reling wachten, 'maar we snappen dat mensen dat hier niet doen'.



Gevaarlijk blijft het dus wel, maar deze stilstaande automobilisten hoeven niet te rekenen op een boete van 230 euro. In dit geval zal de politie waarschijnlijk niet gaan handhaven.



Gewoon rustig doorrijden, met veel afstand tussen de auto's. En als je wilt stoppen? ,,Doe dat dan op een plek waar dat wel mag, zoals een parkeerplaats. Of neem de eerstvolgende afrit."



Het slechte weer zorgt voor problemen tijdens de ochtendspits. Vooral op de A12, van Den Haag naar Utrecht, staat een lange file.