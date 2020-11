Storing bij GGD, aantal nieuwe coronabesmettingen in Brabant neemt iets af

Tot vanmorgen 10.00 uur zijn er in Nederland 4628 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 311 meer dan gisteren. In Brabant zijn er 657 nieuwe besmettingen gemeld. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat er gisteren een storing was bij de GGD waardoor zo'n 1000 besmettingen te laat zijn doorgegeven.

Volgens de GGD was er een probleem met een beveiligde verbinding. De besmettingen zijn op een later moment alsnog doorgestuurd, maar zijn niet verwerkt in de besmettingscijfers die het RIVM vandaag bekendmaakt.

RIVM-woordvoerder Coen Berends laat weten dat de 1000 niet gemelde besmettingen een schatting zijn op basis van een belrondje met GGD’s. In dat aantal zitten mogelijk ook nog nameldingen van eerdere dagen. Berends: ,,Als je die 1000 er nu bij op zou tellen, komt het vrij hoog uit. Het is dus aan te raden om over meerdere dagen te kijken, omdat dat een betrouwbaarder beeld geeft.”

Afgelopen week werden er in totaal 36.911 besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 212,1 per 100.000 inwoners. Landelijk liggen er nu 2087 coronapatiënten in het ziekenhuis, 59 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 559 op de intensive care, een afname van 17 vergeleken met de dag ervoor.

Cijfers in Brabant Op woensdag zijn 657 besmettingen gemeld in Brabant. Dat is een daling van bijna 200 ten opzichte van dinsdag. Het werkelijke aantal ligt mogelijk hoger, omdat er gisteren door een storing bij de GGD landelijk zo’n 1000 besmettingen te laat zijn doorgegeven. Het aantal gemelde ziekenhuisopnames in Brabant was woensdag 15. Dat zijn er 8 meer dan op vrijdag. Verder kwamen woensdag 12 meldingen van mensen met een coronabesmetting die zijn overleden. Een dag eerder waren dit er 17. Eindhoven kende de grootste daling wat betreft het aantal besmettingen: van 76 op dinsdag naar 31 op woensdag. Tilburg kent woensdag het meeste aantal besmette mensen: 71. Daar nam het aantal besmettingen wel flink af: dinsdag waren er nog 111 mensen besmet in Tilburg.

