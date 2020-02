Storm Ciara kende ook winnaars: ‘Bij de volgende zit ik weer in de Efteling!’

Op het moment dat Ciara over ons land trok, werd afgeraden de straat op te gaan als dat niet hoefde. Aan die oproep werd in Nederland massaal gehoor aangegeven. Het lijkt erop dat de meesten braaf voor de televisie zijn gekropen, dat kun je in ieder geval uit de kijkcijfers afleiden. In vergelijking met vorige week keken er bijvoorbeeld zo’n één miljoen mensen meer naar het Achtuurjournaal, ruim 750.000 mensen meer naar RTL Nieuws van 19.30 uur en bijna een half miljoen meer naar Studio Sport. Dat kan bijna geen toeval zijn.

Géén rijen

Maar er gingen ook juist mensen naar buiten om te profiteren van de storm, zoals Efteling-bezoekster Maartje Jansen. ,,Samen met mijn broertje ga ik wel vaker spontaan naar het pretpark. We wisten nu bijna zeker dat het niet druk zou zijn, dus zijn we juist gegaan. Alleen dat het zó uitgestorven zou zijn, had ik ook weer niet verwacht. Er stonden denk ik in totaal niet meer dan honderd auto’s op de parkeerplaats.”

Volgens Maartje is het een echte aanrader. ,,We hebben nauwelijks last gehad van het weer, alleen de grote achtbanen als de Python, Baron en Joris en de Draak gingen aan het eind van de middag dicht. Ik vond het echt wel bijzonder om mee te maken. We konden overal zo vaak in als we wilden en zaten ook regelmatig alleen met z'n tweeën in een karretje. Bij de volgende storm gaan we sowieso weer!”

Stormkriebels

Het hart van Raymond Klaassen, meteoroloog bij Weerplaza, gaat bij dit soort noodweer ook sneller kloppen. ,,Zeker in de aanloop naar zo’n storm begint het te kriebelen. Je wilt iedereen zo goed mogelijk informeren, zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden. Veel mensen denken in eerste instantie vaak dat het bangmakerij is, zeker als je al dagen van tevoren een waarschuwing afgeeft. Maar wij vinden het belangrijk om tijdig een signaal af te geven om mensen langzaam voor te bereiden. Uiteindelijk hoop je dat ze naar hun gezonde verstand luisteren en naar je advies handelen.”