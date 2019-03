Storm gaat liggen, schade wordt zichtbaar

Het KNMI gaf voor vandaag code geel af in verband met zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. Aan de kust konden die windstoten snelheden van 110 kilometer per uur bereiken. De zwaarste windstoot, 113 kilometer per uur, werd vanmorgen vroeg gemeten in Vlissingen.



Het onstuimige weer zorgde op verschillende plaatsen in Nederland voor oponthoud en schade. Luchtvaartmaatschappij KLM annuleerde gisteren alvast 72 Europese vluchten in verband met de slechte weersomstandigheden van vandaag. Er stonden op verschillende files vandaag door omgewaaide bomen en verkeersborden. Een bezorgwagentje van bezorgdienst Picnic in Amersfoort kon de harde wind ook niet aan en waaide om. De grootste schade is waarschijnlijk in Nijmegen gevallen. Daar waaide in een woonwijk een grote bouwsteiger om. Veel auto's raakten beschadigd.