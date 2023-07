Stormchaser Wouter legt supercell vlakbij Winterswijk vast: ‘Monsterlijk’

Herry (65) moet zonnepane­len­ge­vaar­te weghalen: ‘Heel jammer’

Mensen stappen er speciaal voor uit hun auto, om foto’s te maken. Van de Ecoplant van Herry Maris (65) in Vriezenveen. „Jij hebt het voor elkaar! Een rechtstreekse verbinding met Jezus”, grapte er al eentje. En er werd gegeind dat het buitenaardse wezentje E.T. zou zijn geland aan de Boerhaavelaan. Maar de gemeente constateerde dat zijn zonnepanelengevaarte, de Ecoplant, te hoog is. Bovendien: buren klaagden anoniem. Nu moet de Ecoplant weg. „Heel jammer.”