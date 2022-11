Stortvloed aan klachten over omstreden oncoloog: 'Ze nam duidelijke signalen geen moment serieus'

Scootmo­biel gevaarlijk­ste vervoermid­del: risico op dodelijk ongeluk groter dan met motor

De scootmobiel en andere gehandicaptenvoertuigen zijn gevaarlijker in het verkeer dan vervoersmiddelen als een motor of auto. Dat schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan twee CDA-Kamerleden.

