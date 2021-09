Straatfeesten afgelast vanwege verplichting coronapas: ‘Moeten ongevaccineerden hele dag binnen blijven?’

Fatima: 'Dat je vrouw bent, betekent niet dat je in een rokje wilt rondrennen’

22 september De Utrechtse hockeyclub USHC stelt het rokje voor vrouwen niet meer verplicht, en ook de mannen hoeven geen broekje meer aan. De kledingkeuze is vrij. Drie sportkenners reageren op deze stille revolutie in de hockeywereld. Wat zegt de maatregel over de sport?