Strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk gesjoemel stikstofcijfers Lelystad Airport

Agent die betrokken was bij arrestatie boerenzoon Jouke ‘thuis belaagd’: ‘Vreselijk voor hem en zijn gezin’

Eén van de agenten die betrokken was bij de aanhouding van de 16-jarige boerenzoon Jouke in Heerenveen, is thuis belaagd door tegenstanders van het stikstofbeleid, stelt politievakbond ACP. Er is onder andere in zijn tuin brandgesticht, zegt voorzitter Wim Groeneweg. ,,Het is ongekend wat hier allemaal gebeurt. Dit is niet de manier waarop wij met elkaar moeten omgaan.”

15:51