Streefbedrag voor ‘mooiste afscheid’ van Fenna (9) die op Franse camping verdronk gehaald

De digitale doneeractie is een initiatief van Lonneke Verhaart uit Breda. ,,Afgelopen zaterdag is het dochtertje van onze liefste vriendin overleden (...) We willen zo graag dat dit mooi, lieve meisje, en haar ouders, het afscheid krijgen wat ze zo ontzettend verdienen. Via deze weg hopen we bij te kunnen dragen aan het mooiste afscheid wat ze maar kan krijgen”, schrijft de kindertherapeute op de site. De actie liep nog 27 dagen, maar nu is het complete bedrag van 20.000 euro al binnen. De actie is dan ook weer gesloten.