Streng-christelijke kerken negeren advies en willen ook na 17.00 uur diensten houden

,,De essentie van kerk-zijn is naar de kerk gaan", zegt Gert ten Bolscher, directeur van het landelijke dienstencentrum van de Gereformeerde Gemeenten in een toelichting. ,,Daarmee is het naar de kerk gaan een essentiële zaak. Daarom hanteren wij een eindtijdstip van 20.00 uur.”

In Nederland geldt sinds vorig weekend een ‘avondlockdown’. Horeca, theaters en sportfaciliteiten zijn na 17.00 uur gesloten. Volgens Ten Bolscher sluiten de kerken zich met hun eigen eindtijd echter aan bij een onderscheid dat ook de overheid hanteert. Dat is het onderscheid tussen niet-essentiële zaken (waarvoor 17.00 uur de eindtijd is) en essentiële zaken, die dus tot 20.00 uur open mogen blijven.

In de praktijk wordt dat onderscheid echter vooral gebruikt bij winkels. Supermarkten en drogisterijen worden wel essentieel bevonden, kleding- en woonwinkels bijvoorbeeld niet. In de overheidsadviezen wordt ook dienstverlening van bijvoorbeeld een notaris of advocaat als essentieel bestempeld.

Kerken worden in dat kader niet genoemd. Sterker nog: het kabinet heeft bij monde van minister-president Rutte en minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus een dringende oproep aan de kerken gedaan om geen diensten na 17.00 uur te houden. Dat advies is ook uitgevaardigd door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waarin verschillende kerkstromingen vertegenwoordigd zijn.

Ten Bolscher spreekt van een 'aanvullende oproep’, maar stelt desondanks dat de richtlijnen van de overheid door de kerken ‘gevolgd’ worden. Er geldt voor kerken geen wettelijke verplichting om de deuren na 17.00 uur te sluiten.

‘Onopgeefbaar’

De Gereformeerde Gemeenten, waarvan in 158 dorpen en steden kerken zijn die samen 107.000 leden tellen, noemt ‘de grote waarde van de zondagse erediensten op de dag des Heeren’ op haar website ‘onopgeefbaar’. Ten Bolscher benadrukt dat alle overige coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, onverminderd van kracht zijn. ,,Er zitten niet meer mensen in de kerk dan volgens de richtlijnen toegestaan.”

De Gereformeerde Gemeenten schrijven op de site dat ook ‘dringende kerkelijke (leden)vergaderingen en het geven van de catechese’ doorgang kunnen vinden. Catechese is een ander woord voor godsdienstonderwijs. Voor verenigingswerk hanteert de kerkstroming een andere richtlijn. Het advies is om dat, ‘gelet op de oplopende besmettingsgraad onder jongeren en (..) ouderen’, zo veel mogelijk digitaal of op een ander tijdstip te doen.

Het door laten gaan van kerkdiensten tijdens de coronacrisis veroorzaakte al eerder verontwaardiging in de samenleving. Dat leidde tot schermutselingen tussen kerkgangers en journalisten bij kerken op Urk en Krimpen aan den IJssel.

Volledig scherm Eerder was er al ophef over het doorgaan van drukbezochte kerkdiensten. Hier kerkgangers bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, waar een journalist werd belaagd toen hij de gang naar de kerk wilde verslaan. De Mieraskerk behoort overigens niet tot de Gereformeerde Gemeenten. © ANP

Vaccinatiegraad

In veel streng-christelijke gemeenten is de vaccinatiegraad relatief laag. Zo is in Urk maar 32 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd en in Staphorst 59 procent. Een maand geleden stonden veel gemeenten in de zogeheten biblebelt in de top van de lijstjes met besmettingen en ziekenhuisopnamen. Nu staan daarin vooral Limburgse gemeenten bovenaan. Ook daar ligt de vaccinatiegraad relatief laag, vergeleken met de rest van Nederland.

Volgens Ten Bolscher laten ook andere gezindten binnen de reformatorische stroming van de protestantse kerk de mogelijkheid open om na 17.00 uur bijeen te komen. ,,Plaatselijke kerken kunnen daar overigens van afwijken. Ik heb al van diverse kerken gehoord dat de avonddienst daar digitaal gehouden wordt of verplaatst is.”

De Hersteld Hervormde Kerk, een andere orthodox-protestantse stroming, geeft op haar website wel het advies om ‘te onderzoeken of het mogelijk is om zondagse diensten die na 17.00 uur zijn afgelopen te vervroegen naar een tijdstip waarop deze uiterlijk om 17.00 uur afgelopen zijn’.

Ook de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waarin de meer liberale protestantse kerken verenigd zijn, heeft de oproep van het kabinet doorvertaald in een advies op haar website. Wel schrijft de PKN dat een dienst na 17.00 uur bij ‘zeer zwaarwegende redenen’ nog steeds een optie is. De kerkorganisatie adviseert overigens ook om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen. Dit vanwege het besmettingsgevaar dat zingen op kan leveren.

