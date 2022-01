Stroomnet is vol en dat gaan we merken: wachten op zonnepanelen en één op de drie straten open

Imani (20), oud-finaliste The Voice Kids: ‘Ik heb dingen gehoord die ik als 14-jarige niet had moeten horen’

Imani Al Ebate (20) uit Apeldoorn deed mee aan The Voice Kids toen ze 14 was. Ali B was haar coach. Meedoen had voor haar een bevrijding moeten zijn. Nu wordt het dat alsnog. We kijken met haar naar de aflevering van Boos.

21 januari