Stroomprijs bij de ene laadpaal soms 2,5 keer hoger dan bij de andere

Er zijn enorme prijsverschillen in de tarieven van openbare laadpalen in de vier grootste steden in Nederland. Zo is laden in Utrecht bijna 2,5 keer zo duur als in Rotterdam.

Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Pricewise. De tariefverschillen voor het opladen van elektrische auto’s aan een openbare laadpaal in de vier grootste steden van Nederland worden steeds groter. De prijzen zijn zelfs zo verschillend, dat het voor mensen uit Utrecht goedkoper is om heen en weer naar Rotterdam te rijden om daar de auto op te laden.

Ook binnen steden zijn de tarieven per paal verschillend. In de gemeente Amsterdam zijn er maar liefst acht verschillende laadtarieven, terwijl Rotterdam er slechts twee hanteert.

Duurste gemeente

Met een gemiddeld oplaadtarief van 79 cent per kWh staat de gemeente Utrecht met stip op nummer één van duurste gemeenten om je auto op te laden. Amsterdam volgt op een tweede plaats met een gemiddeld tarief van 56 cent. Het verschil met nummer drie is vervolgens heel groot. In Den Haag betaal je een gemiddeld tarief van 33 cent. Rotterdam is zelfs nog goedkoper, met een gemiddeld tarief van 31 cent. De gemeente Utrecht is daarmee 250 procent duurder dan Den Haag en Rotterdam. De verschillen zijn deels te verklaren door de contracten die de aanbieders hebben gesloten met de energiemaatschappijen. Wie een langjarig contract heeft, kan doorgaans nog van ‘oude’ lage tarieven profiteren.

Het Utrechtse stadsbestuur stelt bovendien een basisprijs vast voor alle aanbieders die openbare laadpalen in de stad exploiteren. De gemeente wil daarmee voorkomen dat aanbieders in financiële problemen komen en geen investeringen meer doen in nieuwe laadpalen.

Quote Amsterdam­mer kunnen op jaarbasis gemiddeld 800 euro besparen door voortaan enkel bij een laadpaal van de gemeente op te laden Hans de Kok, directeur van Pricewise

De prijsverschillen in Amsterdam ontstaan door de grote verscheidenheid aan aanbieders van openbare laadpalen. Het laagste tarief is dat van snelladers. Met een gemiddeld tarief van 30 cent per kWh zijn deze laadpalen zelfs goedkoper dan die van de gemeente Den Haag en Rotterdam. De duurste laadpalen zijn die van Vattenfall en TotalEnergies, die beiden een tarief van 56 cent per kWh hanteren.

Flink besparen

Wie de moeite neemt, kan flink besparen door te onderzoeken wat het tarief is bij een laadpaal. Dat moet via de app of vooraf thuis achter de computer, omdat de laadpaal zelf het tarief niet vermeldt. Hans de Kok, directeur van Pricewise: ,,Amsterdammers die gewend zijn om in de straat hun auto op te laden bij een laadpaal van Vattenfall of TotalEnergies kunnen op jaarbasis gemiddeld 800 euro besparen door voortaan enkel bij een laadpaal van de gemeente op te laden. Die laadpaal staat misschien niet op loopafstand, maar door bijvoorbeeld met de fiets of tram naar de auto te gaan kun je aanzienlijk veel geld besparen én een frisse neus halen.’’

Quote Snelladen heeft de reputatie niet alleen de snelste, maar ook de duurste laadmetho­de te zijn. Dat blijkt dat niet het geval te zijn

Dat geldt niet alleen in Amsterdam, maar voor meerdere steden. Kok: ,,Ga je met de auto naar een andere stad? Kijk dan vooraf welke laadpaalaanbieders er zijn en waar deze laadpalen staan. Zo kun je op die manier geld besparen.’’

Inwoners van Utrecht kunnen geld besparen door naar het dichtstbijzijnde snellaadstation te gaan. De Kok: ,,Snelladen heeft de reputatie niet alleen de snelste, maar ook de duurste laadmethode te zijn. Maar uit onze analyse blijkt dat niet het geval te zijn. Snelladen bij Fastned kost momenteel 69 cent per kWh en is daarmee 10 cent per kWh goedkoper dan in Utrecht.”