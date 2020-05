Strottenhoofd ging per ongeluk naar kringloop door gepensioneerde dokter

Het lichaamsdeel van een in 2003 overleden persoon is gebruikt voor de scholing van artsen in het Zwolse ziekenhuis. ,,De betreffende pot met weefsel is afkomst van een inmiddels gepensioneerde arts van Isala’’, schrijft het ziekenhuis in een verklaring op haar website. ,,Die heeft oud materiaal verzameld om op te ruimen. De pot was in een zak gedaan om terug te brengen naar het ziekenhuis om op de gebruikelijke wijze te vernietigen.’’ Maar de zak kwam per ongeluk in een verkeerde doos terecht en belandde daardoor bij de kringloop.