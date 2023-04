Strukton wil langere schorsing van eigenaar Gerard Sanderink

In maart schorsten de commissarissen Sanderink al voor drie maanden. Nu willen ze ook dat de Ondernemingskamer een onderzoek instelt naar wanbeleid door de eigenaar en hem als eigenaar verder op afstand stelt.

Volgens de commissarissen hebben ze samen met het management van Strukton en Oranjewoud sinds 17 maart ‘voortvarend kunnen werken aan het aanpakken van dossiers die moesten worden opgelost’. ‘Voor rust en stabiliteit van de onderneming is een langere schorsing van de heer Sanderink als ceo noodzakelijk’, schrijven ze. Het verzoek tot een langere schorsing en een enquête zijn volgens de toezichtsraad ‘in het belang van de ondernemingen en hun stakeholders’.

Eerder deze week bleek al dat Sanderink zijn schorsing bij Strukton wilde aanvechten. De Telegraaf meldde dat hij een verzoek had ingediend om een bijzondere aandeelhoudersvergadering te houden waarin dat zou moeten worden geregeld. De stap van de commissarissen lijkt daardoor ingegeven.

Multimiljonair Sanderink is al enkele jaren geregeld in het nieuws. Zo vocht hij, mede via zijn bedrijven, een ruzie uit met zijn ex Brigitte van Egten. Die beschuldigde hij, nadat hijzelf een relatie was begonnen met zelfverklaard cyberdeskundige Rian van Rijbroek, onder meer van fraude. Van Egten heeft al meerdere rechtszaken van hem gewonnen, maar een deel van de vonnissen lapte Sanderink aan zijn laars. Ook ontsloeg hij verscheidene bestuurders bij zijn bedrijven sinds hij een relatie heeft met Van Rijbroek.

Door zijn gedrag schorste de Ondernemingskamer hem in november al als bestuurder van IT-bedrijf Centric. De 74-jarige Sanderink zou niet meer in staat zijn rationele beslissingen te nemen over het 2500 werknemers tellende bedrijf met belangrijke klanten als De Nederlandsche Bank en ASML.

Rian van Rijbroek staat bekend als ‘cybercharlatan’, maar lijkt intussen een van Nederlands rijkste IT-ondernemers in haar macht te hebben: Gerard Sanderink. Wie is Van Rijbroek en wat drijft haar? In deze podcast zoekt Tubantia-journalist Angelique Kunst antwoord op die vragen. Beluister hieronder alle afleveringen.

