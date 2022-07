Student die opriep tot liquidatie ON-commentator niet vervolgd: 'Ik durfde niet meer over straat’

De jonge Brabantse student die op sociale media opriep om de Leidse juriste en rechtsfilosoof Raisa Blommestijn (28) te liquideren, wordt niet vervolgd. De politie heeft dat besloten na een uitvoerig gesprek met de jongen, bevestigt een woordvoerder van het Haagse korps. ,,We denken dat het in zijn belang is om geen vervolging in te stellen.”

De student van Avans Hogeschool plaatste in mei een foto van een motie op Twitter die zogenaamd door Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zou zijn ingediend. In de motie werd opgeroepen om Blommestijn publiekelijk te liquideren. ,,Wanneer voeren we deze motie eens uit?”, schreef de man, van wie het account inmiddels niet meer bestaat. Omtzigt reageerde geschrokken op het bericht en eiste dat hij excuses zou maken. Blommestijn deed bij de politie in Den Haag aangifte van bedreiging.

Sociale media offline

De Haagse politie heeft de aangifte onderzocht en met de bedreiger gesproken. Op basis daarvan is besloten om de zaak te laten rusten en het bij een aantekening te houden. ,,We hebben met hem een zogeheten stopgesprek gevoerd, waarin we aangeven dat hij bij de volgende keer een groot probleem heeft. Dit stopgesprek is goed verlopen. Onze inschatting is dat dit gesprek het gewenste effect heeft. De aangever is hierover door ons geïnformeerd”, vertelt de woordvoerder.

Bij het beoordelen van de aangifte is specifiek gekeken naar de achtergrond van de jongen. Heeft hij een baan, studeert hij nog, is hij al eens eerder in aanraking gekomen met de politie? ,,Op basis daarvan hebben we besloten dat het in niemands belang om verdere vervolging in te stellen.” De volledige naam van de student werd bovendien herhaaldelijk door Blommestijn verspreid, waardoor de jongen overladen werd met negatieve reacties. Hierdoor moest hij al zijn sociale media offline laten halen.

Bange gevoelens

Blommestijn reageert desalniettemin onthutst en stelt dat de politie onvoldoende rekening houdt met haar belangen. ,,Het is heel fijn dat deze jongen zijn volwassen leven niet begint met een strafblad. Dat snap ik vanuit de politie wel, maar op mij heeft deze bedreiging heel veel impact gehad. Ik durfde echt een tijd lang niet over straat. Ik denk nu wel twee keer na voor ik mijn voordeur open doe en ga drukke plekken liever uit de weg.” Tweede Kamerlid Wybren van Haga breekt op Twitter een lans voor Blommestijn. ,,Vreemd dat het er op lijkt dat in Nederland de strafmaat afhankelijk is van wie het slachtoffer is en niet van de daad die gepleegd is”, stelt hij.

In het wereldje van coronademonstranten is Raisa Blommestijn een bekende naam. De recentelijk gepromoveerde rechtsfilosoof sprak zich het afgelopen jaar geregeld uit over de coronamaatregelen en de coronapas, die ze discriminerend en onrechtvaardig vindt. Ook zet ze vraagtekens bij het vaccin.