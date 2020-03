Student Hogeschool Amsterdam moet vandaag wél naar school

,,We volgen de richtlijnen van de overheid maar nemen vrijdag nog even de tijd om met elkaar het een en ander goed te organiseren”, zegt een woordvoerder. De mededeling donderdagavond laat van de Vereniging Hogescholen om per direct de deuren te sluiten, zorgde voor een “duivels dilemma”. ,,We zagen geen kans om alle 45.000 studenten en 5000 medewerkers op die korte termijn nog op de hoogte te brengen. Bovendien is het ook niet verantwoord om per direct alles te sluiten. Voor studenten staat vaak veel op het spel: een gesprek over bindend studieadvies, of praktijklessen waarbij je studiepunten kunt halen, het heeft allemaal gevolgen voor de toekomst van de student.”