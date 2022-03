Student Rens Wieffer klaar voor wedstrijd papieren vliegtuigjes gooien op UT: ‘Mijn troef is vouwtechniek’

Bouw droomvilla’s van Rick en andere kopers plots stopgezet: ‘Ik zit met dubbele kosten’

Rick Bregman (44) kocht vorige zomer een prachtige kavel waarop hij zijn droomvilla zou bouwen, maar bijna een jaar later zit er nog geen paal in de grond. Sterker nog, de bouwplannen op zo’n 25 kavels zijn plots helemaal stopgezet. De kopers zitten met de handen in het haar en dreigen met een schadeclaim bij de gemeente, die in de miljoenen kan lopen.

