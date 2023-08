Studenten onwel tijdens introductie: Vindicat-gebouw ontruimd

In het gebouw waren, vermoedelijk in verband met de introductieweek, zo’n vierhonderd mensen binnen. Door die drukte was het er erg heet. Zo’n tien tot vijftien mensen werden niet lekker, volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen.

Meerdere hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer voerde een controle uit in het pand en ontdekte een verhoogde hoeveelheid CO (koolstofmonoxide). ,,Maar ook weer niet zodanig hoog dat dat de oorzaak zou zijn geweest van de onwelwordingen’’, aldus de woordvoerder.

Bekogeld met bier

De studentenvereniging is de afgelopen jaren vaker in het nieuws geweest. In maart dit jaar werden voorbijgangers vanaf het balkon van de sociëteit uitgescholden en bekogeld met bier. Twee jaar geleden werden tijdens een studentenfeest drie Groningse stadsbussen vernield. En in oktober 2018 ontstond er een vechtpartij bij de sociëteit, waarna het slachtoffer aangifte deed. In datzelfde jaar sneden de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzeuniversiteit zelfs de banden door met de studentenvereniging, als gevolg van een opeenvolging van eerdere incidenten.