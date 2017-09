Studenten Vindicat vrijuit na incident in sushirestaurant

Pissen tegen muren

Een paar honderd leden van studentenvereniging hielden begin deze maand flink huis in het Groningse sushirestaurant. ,,Op een gegeven moment lag het hele restaurant onder kapot glas", zo vertelde een getuige aan stadsblog Sikkom. ,,In een van de wc-deuren was een gat getrapt en in de wc-ruimte stond een student tegen de muur te pissen.'' Volgens de getuige liep de helft van de studenten met flessen vol wijn weer naar huis. ,,Die zijn volgens mij nooit betaald. We vonden het vooral sneu voor het personeel. Dat werd bespot en omver geduwd'', aldus de getuige.



De politie begon een onderzoek naar het incident, ondanks het feit dat geen aangifte was ingediend. ,,Door de media-aandacht die dit specifieke geval nu krijgt, vinden we het belangrijk om nog een aantal feiten uit te zoeken'', zei een woordvoerder toen. De kwestie was de zoveelste deuk in de reputatie van Vindicat, dat eerder al in een nieuws kwam vanwege een 'Slet van de Zomer' verkiezing en hun ontgroeningsperiode, waarin vorig jaar een jongen zwaargewond raakte nadat een ouderejaars op zijn hoofd zou hebben gestaan.