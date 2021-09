Studentencorps Amsterdam schaft ontgroening disputen af na geweld

Rotterdam in de ban van ‘monster’ in de Rijnhaven: ‘De beelden worden angstaanja­gen­der’

6 september Rotterdam is in de ban van het Monster van de Rijnhaven. Een tot dusver ongeïdentificeerd wezen, dat met enige regelmaat opduikt in deze plas op Zuid en zelfs al diverse malen is gefilmd. Hebben we er binnenkort in de Maasstad een toeristische attractie bij of wordt de zaak alsnog opgehelderd? ,,We hebben gezocht, maar niets gevonden.’’