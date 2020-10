Studentenprotest in Amsterdam: ‘Is aan onze mentale gezondheid gedacht?’

video Justitie eist alleen tbs met dwangver­ple­ging tegen zieke ‘bioscoop­moor­de­naar’ Ergün S.

30 september Het Openbaar Ministerie vordert alleen tbs tegen Ergün S., de Rotterdammer die een jaar geleden het schoonmakersechtpaar Gina en Marinus doodstak in een bioscoop in Groningen. Volgens deskundigen is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Zij adviseren alleen tbs op te leggen. Het Openbaar Ministerie gaat daarin mee.