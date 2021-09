Studentenvereniging staakt kennismakingstijd na wangedrag: ‘Meerdere studenten gewond’

De Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. stopt met onmiddellijke ingang de dispuutkennismakingstijd. Het bestuur heeft meldingen over grensoverschrijdend gedrag binnengekregen. Wat er precies is gebeurd, meldt de woordvoerder niet, maar het zou “volstrekt onacceptabel” zijn.

Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) is volgens de eigen site met ruim 2700 actieve leden de grootste studentenvereniging van Nederland.

Het bestuur ervan heeft volgens een woordvoerder “een duidelijk en krachtig signaal” willen afgeven. Er is “geen enkele plaats” voor dergelijk gedrag. Het wil nu “de reeds ingezette cultuurverandering binnen het A.S.C./A.V.S.V.” de komende tijd verder verwezenlijken.

Het is nog lang niet zeker of er volgend jaar wel weer een dispuutkennismakingstijd komt, zo wordt gesteld. Dat kan alleen als er voldoende verantwoordelijkheidsbesef is dan, stelt het bestuur.

,,Studenten horen verantwoordelijkheidsbesef te hebben over wat toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag is. Blijkbaar is dat besef er niet bij iedereen. Het is treurig dat studenten die zich wel verantwoordelijk opstellen lijden onder dit besluit. Toch is het een noodzakelijk besluit”, aldus Jack Koopman, rector van het A.S.C./A.V.S.V.

Geweld

Om wat voor incidenten het gaat, meldt de vereniging niet. Volgens de Volkskrant zouden meerdere studenten deze week gewond zijn geraakt bij geweldsincidenten. “Op het moment dat dit besluit bekend wordt gemaakt publiceert de Volkskrant een artikel over geweldsincidenten bij het A.S.C./A.V.S.V. Wij zullen de inhoud van het artikel onderzoeken en hierop op een later moment reageren,” laat Jack Koopman, rector van het A.S.C./A.V.S.V, in een verklaring weten.

Een woordvoerder van de Universiteit van Amsterdam bevestigt tegenover de krant dat de universiteit vrijdagmiddag een melding ontving van het corps, waarin gewag wordt gemaakt van incidenten ‘in context van fysiek geweld’. Een nadere toelichting op de melding kan de universiteit niet geven, in afwachting van een uitgebreidere verklaring van het corps.