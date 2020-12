Studeren in coronatijd: ‘Negen maanden geleden was ik voor het laatst echt blij’

Er zijn dingen die je liever niet hoort van je kind. En dan heb ik het niet over de categorie ‘Ik heb een 5,6 voor mijn tentamen, maar dat is eigenlijk een voldoende’ of ‘Kun je me geld lenen voor de trein, want ik heb net een hele dure koptelefoon gekocht’. Daar kunnen we nog wel om lachen.