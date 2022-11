Studeren in het buitenland? Ga een keertje proefslapen in de stad en begin op tijd met regelen

Ben je op zoek naar een studie, stage of tussenjaar in het buitenland? Dat lijkt misschien veel gedoe, maar met een goede voorbereiding kom je er wel. Daan Vink (European Studies, Portugal) en Bas Ouwerkerk (International Studies, Zuid-Afrika) doen verslag van hun avonturen.

‘De Finnen hebben een appartement met zwembad!’

Het kon minder: terwijl collega-studenten in Nederland zich voorbereiden op een koude winter, zit Daan Vink (21) geregeld ’s avonds lekker buiten op het terras in de Portugese studentenstad Coimbra. Daan, student European Studies, heeft het prima naar z’n zin in de sfeervolle oude universiteitsstad. Toch gaat niet alles vanzelf.

Voor de vierjarige hbo-opleiding European Studies is een buitenlands avontuur verplicht. Daan: ,,In het derde jaar moet je als Nederlander een deel van het studiejaar in het buitenland studeren.’’ Dat vindt Daan bepaald geen straf, zeker omdat zijn opleiding (De Haagse Hogeschool) het eerste deel voor de studenten regelt. Daan: ,,Je geeft een top-5 van landen en steden op van jouw keuze, en aan de hand van je cijfers bepaalt de school of je voor je eerste keuze in aanmerking komt. De school regelt dan verder de inschrijving.’’

In de top-5 van Daan stonden onder meer Italië (Florence), Portugal en Spanje. Hij is heel tevreden dat hij in Coimbra belandde. ,,Ik ben hier vanaf begin september, en blijf waarschijnlijk tot in februari. Coimbra heeft een heel mooi historisch centrum, het heeft een van de oudste universiteiten van Europa en je kunt hier ongeveer alle vakken studeren. De stad is vrij klein, maar omdat er zoveel studenten zijn, is het altijd levendig.’’

Het verhaal gaat verder na de foto.

Volledig scherm In de landen top-5 van Daan Vink (21) stonden ook Italië en Spanje. Hij is blij dat hij in het Portugese Coimbra belandde, 'een van de oudste universiteiten van Europa'.

Niet alles werd voor Daan geregeld: huisvesting (‘Portugal is best goedkoop, ik heb hier een kamer voor 290 euro per maand’), de Erasmusbeurs en andere geldkwesties moest hij zelf regelen. ,,De hoogte van de Erasmusbeurs verschilt per land. Ik krijg 290 euro per maand, maar de Finnen krijgen 800 per maand.’’ Lachend: ,,Die Finnen zitten dus allemaal in een appartement met zwembad!’’ Daan hoeft niet op een houtje te bijten, want zijn DUO-lening loopt gewoon door.

Studiepunten

Naast het praktische geregel moet Daan uiteraard ‘gewoon’ studeren. ,,Ik kan de vakken die ik hier volg - macro-economische- en businessvakken - in het Engels doen en moet 30 studiepunten halen. Sommige buitenlandse studenten volgen hier vakken in het Portugees. Zij hebben het echt een stuk lastiger, want Portugees is geen makkelijke taal.’’

Quote Nederland heb je gewoon je vrienden, maar als je hier afwacht, gebeurt er niks. Je moet dus wel uit je comfortzo­ne Daan Vink

Over die buitenlandse studenten gesproken: wie het een beetje opzoekt, heeft meer dan genoeg aanspraak. Daan: ,,In Nederland woon ik in Den Haag, in een huis met vrienden. Dan heb je vanzelf gezelligheid. Hier zit ik alleen in een kamer, maar wel in een student residence met twintig mensen op een verdieping en een gezamenlijke keuken. Je hebt dus veel aanspraak. En in de stad - ik ga zo’n drie keer per week ’s avonds de stad in - lopen studenten van verschillende nationaliteiten rond: Brazilianen, Tsjechen, Duitsers, veel Italianen, een paar Nederlanders en Spanjaarden. Dat is voor mij wel nieuw: je moet zelf actief op zoek naar de gezelligheid. In Nederland heb je gewoon je vrienden, maar als je hier afwacht, gebeurt er niks. Je moet dus wel uit je comfortzone.’’

Stage

Maar juist buiten die comfortzone leer je nieuwe dingen, merkt Daan. ,,Sowieso wordt mijn Engels hier veel beter. Verder leer je ook jezelf kennen, je leert je te redden in een nieuwe omgeving en in het omgaan met andere culturen.’’ Wat Daan betreft smaakt het naar meer: in het vierde jaar moet hij stage lopen bij een bedrijf, en hij denkt erover om ook die stage in het buitenland te gaan doen. ,,Met European Studies kun je best veel kanten op. Wat ik na mijn studie precies wil gaan doen, weet ik nog niet, maar het lijkt me wel leuk om voor een bedrijf een nieuwe buitenlandse markt te verkennen.’’

Leven en leren in een compleet andere wereld

Het klinkt lekker avontuurlijk, en dat is het in bepaalde opzichten zeker: Bas Ouwerkerk (22) uit Ter Aar studeert momenteel in Zuid-Afrika. Aan de universiteit van Kaapstad volgt hij vier vakken voor zijn opleiding International Studies (Leiden University). Het is een prachtige ervaring in een fascinerend land.

‘Veiligheid’. Bas hoeft geen seconde na te denken na de vraag wat hij in Zuid-Afrika het meest mist aan Nederland. ,,Je kunt hier niet rustig ’s avonds over straat lopen zonder constant over je schouder te kijken. Overal liggen mensen op straat. Dat geeft, zelfs als je er een beetje aan gewend bent, een vervelend gevoel. En het voornaamste advies dat je overal hoort: ‘blijf binnen als het donker is’. Op mijn studentenkaart staan op de achterkant allemaal noodnummers die je kunt bellen als er iets gebeurt.’’

Aan het binnenblijf-advies na zonsondergang houdt Bas zich niet helemaal, ook omdat hij het land al een beetje kent en de goed beveiligde routes (‘of ik regel een Uber’) door de stad weet. Hij was in 2017 voor het eerst in Zuid-Afrika omdat zijn vader zaken doet in het land. Voor Bas, die eerder al twee jaar journalistiek (‘dat vond ik niet uitdagend genoeg’) deed, voelde het meteen goed.

Volledig scherm Bas Ouwerkerk (22) uit Ter Aar volgt vier vakken voor zijn opleiding International Studies (Leiden University) in Kaapstad. 'De armoede en onveiligheid zetten je wel aan het denken.'

Dus toen hij zich oriënteerde op een tijdelijk studieverblijf in het buitenland, was de keuze gauw gemaakt. ,,Bij International Studies kun je kiezen voor een studie aan een partner-universiteit, maar daar zijn maar een paar plekken en ik kwam daarvoor niet in aanmerking. Ik heb het zelf geregeld - de zogenoemde free mover-optie - en dan betaal je zowel collegegeld in Leiden als in Kaapstad.

Studentenvisum

Bas is blij dat hij op tijd begon met het regelen van zijn buitenlandse uitstap. ,,Het klinkt misschien een beetje suf, maar op tijd beginnen is de belangrijkste tip’’, zegt Bas. ,,Uiteindelijk duurde het bij mij ruim drie maanden voordat ik alles voor elkaar had, en dat is gerekend vanaf het moment dat ik al precies wist wat ik wilde. Alleen al het maken van een afspraak voor een studentenvisum bij de ambassade duurde acht weken!’’ Ook vaccinaties, een bewijs dat hij het Engels voldoende beheerst, inschrijving bij de universiteit en huisvesting vergen uiteraard tijd en energie. Inmiddels weet hij heel goed waar hij het voor deed.

,,Ik heb een mooi appartement in een complex met onder meer een gym en zwembad en het klimaat is prima, het is hier nu zo’n 25 graden. Huisvesting is nauwelijks een probleem en het leven is goedkoper dan in Nederland. Ik heb bewust voor woonruimte in het centrum van de stad gekozen en niet dicht bij de universiteit. Hier vandaan is bijvoorbeeld een veilige route - om de 50 meter staan beveiligers - naar het toeristische Waterfront. Verder heb ik me aangesloten bij wat sportclubs, daardoor ga ik om met onder anderen Noren, Amerikanen, Duitsers, Fransen en Zuid-Afrikanen. Tijdens de introductieweken kom je makkelijk in contact met andere buitenlandse studenten, dat gaat eigenlijk vanzelf.’’

Quote De armoede en de onveilig­heid zetten je wel aan het denken Bas Ouwerkerk

Scholarship

Niet vanzelf ging de bekostiging van zijn verblijf. ,,Ik kwam gelukkig in aanmerking voor een Lustra+ beurs - dat is ongeveer hetzelfde als de Erasmus+ beurs, maar dan voor landen buiten de Europese Unie - en een Holland Scholarship. Verwacht niet dat je daarmee de Zilvervloot binnenhaalt. Om een idee te geven: van het geld van die twee beurzen heb ik alleen mijn vluchten naar en vanuit Zuid-Afrika kunnen betalen.’’

Voor Bas is zijn studie en het verblijf in Zuid-Afrika op veel fronten verrijkend. In Nederland woonde hij nog bij zijn ouders, in Kaapstad woont hij voor het eerst op zichzelf. ,,Dat gaat allemaal prima, ik ben hier sinds juni en blijf waarschijnlijk tot eind december.’’ En dat niet alles halleluja is, neemt hij ook mee, als geestelijke bagage. ,,De armoede en de onveiligheid zetten je wel aan het denken. Wat beroepen betreft heb ik nog geen duidelijk toekomstbeeld. Ik weet dus nog niet goed wat ik na mijn studie wil gaan doen, maar ik heb inmiddels wel ontdekt dat ik geschiedenis en vooral politiek - ik volg hier ook het vak South African Politics - het interessantst vind.’’

Ook studeren in het buitenland? Tips van Bas: 1. Begin op tijd met het regelen van je buitenlandavontuur: de hele papierwinkel - van visum aanvragen tot een beurs regelen en inschrijvingen - kan maanden in beslag nemen. 2. Zoek uit voor welke beurzen je in aanmerking komt - daarmee kun je veel kosten besparen. 3. Ga je studeren in een stad die je niet kent? Huur dan eerst een maand een woonruimte via Airbnb. Dan leer je de stad kennen en weet je wat de beste en leukste wijken zijn voor een langer verblijf. 4. Zoek hulp/informatie bij studenten die al ervaring hebben in jouw voorkeursland/-stad en oriënteer je op wilweg.nl. 5. Zet je studentenreisproduct om naar ‘Ov-vergoeding buitenland’ als je naar het buitenland gaat. Dat scheelt ruim 100 euro per maand die je misloopt als je je studentenreisproduct aan laat staan zonder er iets mee te kunnen doen. Lees meer over de mogelijkheden van een Erasmus+ beurs. Meer info over studie, stage en een tussenjaar in het buitenland

