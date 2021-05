Subtropische zondag met temperaturen richting 27 graden

Jakhals, wasbeer, wolf: welke wilde nieuwkomer is de volgende in Nederland?

8 mei Een akkerbouwer in het Groningse Uithuizermeeden heeft als eerste in Nederland bewegende beelden kunnen maken van een goudjakhals. De middelgrote hondachtige is bezig aan een opmars in ons land. Net als ‘grote broer’ de wolf. Bij deze nieuwkomers blijft het niet, zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging.