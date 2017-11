Succesvolle tweeling (22) wil internationaal doorbreken met mode

In een nieuw RTL-programma over rijke Nederlanders heeft een Zandvoortse tweeling een rol: Marie en Julie Reinders zijn 22 en succesvol met hun eigen modemerk Reinders. Hun creaties worden gedragen door vlogster Monica Geuze, het Amerikaanse model Hailey Baldwin en als klap op de vuurpijl de modellen van het lingeriemerk Victoria's Secret. Het volgende doel is een warenhuis in het buitenland.