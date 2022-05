Supporters steeds gewelddadiger: ‘Ze zijn voorbereid om zich te misdragen’

Onrust in Tirana: 12 Nederlan­ders en 48 Italianen aangehou­den, 10 politiemen­sen gewond

Terwijl het op de twee fanzones in het centrum van Tirana groot feest was, tot middernacht, waren er elders in de stad confrontaties tussen politie en groepen Italianen of Nederlanders. Tien politiemensen raakten gewond en meerdere politiewagens beschadigd, vooral door het geweld van AS Roma-fans.

25 mei