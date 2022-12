Surinaamse president kritisch na excuses slavernijverleden

Voor de grote trek: Floris eet een kapsalon van 2,5 kilo én legt het vast

Goesenaar Floris had grote trek en bestelde een kapsalon van 2,5 kilo. In een TikTok-filmpje legt hij vast hoe hij in nog geen half uur alles opeet. Het filmpje is al 350.000 keer bekeken.

17 december