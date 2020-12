Surprise maken in minder dan een uur? Vijf voorbeelden voor hulpsinterklazen met weinig tijd

Surprisestress? Creatief wonder Melissa Haas legt uit hoe je aan de vooravond van sinterklaas nog snel een indrukwekkend knutselwerk in elkaar draait. Alles uiteraard in het teken van dat ene virus dat ons al het hele jaar bezighoudt.