Surpriseleed: mijn lootje heeft corona

Met ingezakte schouders kwam de oudste de school uit. Hij keek vanachter zijn mondkapje alsof zijn allerergste nachtmerrie was uitgekomen. Maar toen zei hij: ,,Mijn lootje heeft corona.”



Zijn lootje is een 9-jarig klasgenootje uit groep 6 voor wie hij een sinterklaassurprise had gemaakt. Met al die besmettingen onder leerlingen zullen er morgen heel veel lootjes zijn die er niet bij zijn als op school de surprises worden bewonderd. En hún creaties natuurlijk ook niet, want na urenlang knippen, plakken en een paar krachttermen omdat dat stomme papier-maché áltijd instort, de plakband op is en werkelijk o-ver-al lijm zit, was die pizza/raket/gitaar eindelijk af en toen sloeg de coronatest positief uit. Aargh!



Ja, er zijn ergere dingen, maar ondankbaar is het wel. Zeker voor kinderen. Hier thuis was een mooie surprise maken echt een ding. Een leuk gedicht maken trouwens ook. ,,Níet opzoeken op internet, maar zélf proberen te rijmen’’, had meneer Bas gezegd tegen de klas. Die braverik van ons zat daarom hardop te denken wat hij zijn lootje zou schenken. Want zij had op haar papiertje bij cadeautip ingevuld ‘speelgoed’, maar wat Sint daarmee moet? Maar zijn lootje kan ook goed rekenen, en trouwens ook heel mooi tekenen!