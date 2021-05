Sven (10) is genezen en zamelt nu miljoenen dopjes voor andere zieke kinderen in

Sven (10) weet als ex-leukemie patiënt wat het is om ziek te zijn. Gelukkig is hij beter. Te veel andere kinderen zijn nog steeds wél ziek. En daarvoor spaarde Sven samen met Tess in een paar jaar tijd miljoenen flessendopjes bij elkaar.

De grote dag is aangebroken als opa Jan Nevenzel deze zaterdagmorgen zijn tractor uit schuur haalt en met een lading van meer dan 2000 kilo ijzeren kroondopjes op weg gaat naar Westerhaar. Bij sloopbedrijf Doldersum mag Sven ze inleveren en de opbrengst is voor Kika. Als opa zijn laadbak op de binnenplaats opentrekt, golft er een indrukwekkende stroom van wel een paar miljoen kroonkurkjes naar buiten.

Drie jaar chemotherapie

Gerben en Marije Nevenzel kijken als trotse ouders toe. Lange tijd werden ze tussen hoop heen vrees heen en weer geslingerd nadat Sven de diagnose leukemie kreeg toen hij 2 jaar was, vertelt Marije. ,,Hij heeft drie jaar lang chemotherapie gehad in het UMC en ZGT. Toen hij 5 jaar was, zaten de behandelingen erop.” Gelukkig is Sven beter en staat hier een stoere kerel op een hele hoge berg flessendopjes. ,,Dit wil je echt niet meemaken met je kind”, verwoordt vader Gerben in één zin de moeilijke periode die ze met het gezin hebben doorgemaakt.

Maar vandaag is het feest. Ergens in 2018 kwam Sven met een handjevol kroonkurkjes thuis. Marije: ,,Hij was toen 7 jaar en vertelde dat het voor Kika was. Aan de keukentafel timmerde hij een bakje in elkaar. Maar het was op een gegeven moment niet meer bij te houden en daarom hebben we de doneeractie via Kika aangemaakt. De actie zou 1 januari stoppen, maar dat is wegens corona uitgesteld tot vandaag.”

Hartstikke trots op Sven

De verzameling werd wegens ruimtegebrek tussentijds naar de schuur bij de boerderij van opa en oma Nevenzel aan de Ommerweg verplaatst. Daar groeide de berg gestaag. Zozeer dat de kar van de buurman er zaterdag aan te pas moest komen omdat die groot genoeg was. Ook opa en oma steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. We zijn hartstikke trots”, vertelt Jan, die met volle teugen van het ritje naar Westerhaar geniet. ,,Hij is er maar wat druk mee geweest”, weet oma Alie. ,,Bij ons op de camping ging hij nog op jacht naar dopjes. Het hield hem altijd bezig.”

Meer dan 6000 euro

Na inlevering van de dopjes is het streefbedrag van 6000 euro voor Kika ruim overschreden. Van de firma Doldersum krijgt Sven nog een mooie cadeaubon voor z’n geleverde prestatie. ,,Daar ga ik twee spellen van Nintendo voor halen.” Eén iemand ontbreekt bij dit grote moment en dat is de 11-jarige Tess Boshoeve. Tess heeft heel hard mee gespaard, horen we van Sven. ,,En haar zusje Elin heeft meegedaan aan de Samenloop.” Moeder Gerlinde Boshoeve vertelt dat Tess en Sven elkaar voorheen niet eens kenden. ,,Ze hoorde van de actie en is zich er voor gaan inzetten. Ze hadden zo hun eigen gebied in Den Ham waar ze inzamelden. Het was hartverwarmend om te zien hoe enthousiast kinderen zich kunnen inzetten voor andere mensen. En dit is natuurlijk een prachtig resultaat voor Kika.”