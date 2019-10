Sven werd met rolstoel en al de trein uitgetild door twee studenten: ‘Ik nam te veel plek in’

Het was gisteravond druk op het station van Almere. Verschillende treinen vielen uit waardoor de enige trein naar het noorden propvol zat. Sven Romkes uit Assen wist met zijn rolstoel nog nét een plekje te bemachtigen. Totdat twee studenten er ook nog bij wilden. Voor hij er erg in had werd hij met rolstoel en al de trein uitgetild. De intercity naar Leeuwarden reed voor zijn neus weg.

,,Weet je, soms gebeuren er dingen voordat je doorhebt dat het gebeurt. Zo'n gevoel had ik gisteren. Opeens stond ik weer buiten. Het gebeurde allemaal voor ik er erg in had. Ik probeerde nog een conducteur te bereiken, maar het was al te laat. De trein reed zó voor mijn neus weg. Mij achterlatend op het perron, de twee studenten in de trein.”

Sven (37) was woest: ,,Ik werd witheet.” Hij reist al zeven jaar lang drie keer per week met de trein van zijn woonplaats Assen naar zijn werk bij ABN Amro in Amsterdam. Nooit zijn er problemen. ,,Ik kan zo'n twee stappen zetten zonder rolstoel, dus het lukt me net om zonder ondersteuning de trein in te komen. Bijna altijd zijn er mensen die me helpen en mijn rolstoel naar binnen tillen.”

Omdat het gisteren zo druk was tijdens de spits op het station van Almere stapte Sven als laatste in de trein. ,,Ik wilde niet in het gedrang van de andere mensen terechtkomen. Toen ik eenmaal binnen zat, in het tussenstuk tussen de coupé's , kwamen er twee jongens aan. Van het studentikoze type, zeg maar. Ze zagen dat ik er niet meer bij kon en besloten voordat ik er erg in had me dan maar met rolstoel en al de trein uit te tillen. Omstanders keken wel vreemd op, met zo'n blik van: dit kan écht niet. Maar niemand deed wat. Het was echt heel maf.”

Sven belde, toen de trein eenmaal voor zijn neus was weggereden, woedend wat vrienden op om zijn verhaal te doen. Die adviseren hem een tweetje te sturen. Zodat ook andere mensen weten hoe er soms met mensen met een beperking wordt omgegaan. Die tweet wordt in mum van tijd heel veel gedeeld. Zelfs minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid reageert. Pas vanochtend ontdekte Sven hoeveel berichten hij eigenlijk wel niet had gekregen. Natuurlijk is er ook een reactie van de NS bij, een verrassend positieve.

Volledig scherm Sven Romkes. © ADR

Werkgroep

,,Ik ben altijd super tevreden over de NS, ze helpen me altijd en ik heb leuk contact met de conducteurs. Laatst heeft zelfs een conducteur me geholpen om mijn stropdas te strikken, want dat lukte me niet zelf. Nu vraagt hij elke keer als ik hem zie waar mijn stropdas is.”

Maar ook nu wist de NS de 37-jarige Assenaar dus positief te verrassen. ,,Ze zeiden dat ze erg geschrokken waren van mijn verhaal en hebben me onder meer aangeboden om deel uit te maken van een ervaringsgroep voor mensen met een beperking die met de trein willen reizen. Ook willen ze me betrekken bij een werkgroep die zich inzet om meer mensen met een beperking bij de NS te laten werken. Én ik krijg een bosje bloemen.” Sven is blij met de reactie en stelt zich graag beschikbaar.