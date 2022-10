Symbolische grens doorbroken: postzegel kost voor het eerst meer dan een euro

CBS: Limburgers en Brabanders bangste voor criminali­teit, nemen meeste maatrege­len

Inwoners van de provincies Limburg en Noord-Brabant nemen de meeste preventieve maatregelen tegen criminaliteit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een analyse van de veiligheidsmonitor. Bijna de helft van de inwoners van Zuid-Nederland laat altijd of vaak waardevolle spullen thuis. In de rest van Nederland ligt dit aantal rond de 40 procent.

10 oktober