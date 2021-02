Syriëganger Fatima: ‘Als ik aan mijn man vroeg wat hij bij IS deed, werd hij agressief’

Live TwitterZeker zes jaar lang verbleef de Tilburgse Fatima H. (nu 25) bij terreurgroep IS in het strijdgebied in Syrië. Vandaag moet ze voor de rechter verschijnen, als een van de eerste vrouwen van een ‘nieuwe’ lichting terugkeerders. Volg de rechtszitting hieronder live via verslaggever Cyril Rosman.

Fatima H. is niet de eerste teruggekeerde vrouw uit Syrië die in Nederland voor de rechter moet verschijnen, een handjevol ging haar al voor. Maar de Tilburgse is wel de eerste in een nieuwe reeks rechtszaken: van vrouwen die tot aan het eind, tot de val van IS en haar kalifaat, in Syrië bleven. De vraag is dan ook: welke straf gaat het Openbaar Ministerie vandaag eisen en wat zal de rechtbank uiteindelijk opleggen?

Een jaar cel

Eerdere teruggekeerde vrouwen kwamen er, in het oog van de meeste Nederlanders, genadig af. Laura H. uit Zoetermeer kwam er al snel na aankomst in Syrië achter dat ze weer weg wilde, ze ontsnapte in 2016 en kreeg eenmaal terug in Nederland uiteindelijk 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk (de eis van het OM was 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk). En Senabel al-N., die in januari 2018 terugkwam uit IS-gebied, kreeg 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk (ook hier was de eis 3 jaar, met een fors deel voorwaardelijk).

De komende maanden komt er echter een reeks vrouwen voor de rechtbank die veel langer in Syrië bleef: omdat ze niet weg konden of niet weg wilden. Na de val van IS belandden ze in detentiekampen in Noord-Syrië, waar ze vaak maanden of jaren vastzaten. Uiteindelijk ontsnapten ze daar uit met behulp van smokkelaars, meldden ze zich bij een Nederlands consulaat in Turkije, werden ze overgevlogen naar Nederland en op Schiphol aangehouden en vastgezet.

Als 17-jarige naar Syrië

Dat geldt ook voor Fatima H. Zij vertrok in 2013 als 17-jarige naar Syrië, gelokt door de mooie woorden van Europese vrouwen die daar al waren. Fatima dook pas eind 2019 weer op in Turkije. In Syrië bleek ze getrouwd te zijn geweest met een bekende Belgische jihadist, Ali el Morabit. De Belg zou een leidinggevende rol hebben gehad bij IS. Ze kregen samen twee kinderen die met Fatima terugkwamen. El Morabit is waarschijnlijk in Syrië omgekomen. Hij is in België bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld.

De Tilburgse voer dezelfde verdediging als vrijwel alle vrouwen voor haar: ‘we waren wel in het kalifaat, maar leefden er als huisvrouw en moeder’. De vrouwen zeggen vooral binnen te zijn gebleven en niet meegedaan te hebben aan de gruwelen van terreurgroep IS. Ze zeggen niets gezien te hebben van de onthoofdingen in Raqqa, niets te hebben geweten van de slavernij waaraan Jezidi-vrouwen en kinderen werden onderworpen. Omdat het Openbaar Ministerie doorgaans geen bewijs heeft dat de vrouwen ook gevechtshandelingen hebben verricht, zijn de straffen die ze krijgen enkele jaren lager dan die van teruggekeerde mannen.

Agressief

Fatima vertelde vanochtend in de rechtbank wel aan haar man Ali te hebben gevraagd wat hij deed, maar kreeg daar volgens haar geen antwoord op. ,,Dat waren niet mijn zaken, zei hij. En hij werd agressief.” Ze vertelde ook naar Syrië te zijn gegaan om ‘mensen daar te gaan helpen'. ,,Ik ging er niet per se heen om een man te zoeken.”

De rechtbank stelt een hele reeks vraagtekens bij de onwetendheid van Fatima. Zo was ze onder meer bevriend met een Belgische vrouw die bij de religieuze politie van IS zat. Van haar kreeg ze een jas die van een Syrische vrouw in beslag was genomen omdat hij ‘te kleurig was'. Fatima: ,,Die jas heb ik gevraagd zodat ik hem weer kon teruggeven aan die Syrische vrouw.”

FBI

Ook zitten er in het dossier FBI-stukken waaruit blijkt dat Fatima in de whatsappgroep ‘Martkplaats van het kalifaat’ zat, daarin werden bomgordels, wapens en kinderkleding te koop aangeboden. Fatima zou er om wapens hebben gevraagd. Haar antwoord: ,,Ik weet niet meer waarom.”

De Tilburgse is tijdens haar verblijf in Syrië gewond geraakt en heeft in het ziekenhuis gelegen. In de gevangenis in Zwolle, waar ze nu verblijft, heeft ze daar herbelevenissen van.