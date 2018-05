Dat blijkt uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de integratie van Syrische vluchtelingen in ons land. Het hield enquêtes onder 3200 Syriërs, een soort nulmeting over hoe hun integratie verloopt.

Elitemigratie

Volgens de onderzoekers staan de Syriërs ‘nog helemaal aan het begin van hun integratie’. Tot nu toe heeft ongeveer 12 procent van deze groep werk gevonden. Het gaat daarbij om kleine, flexibele banen in het onderste segment. Zeker 90 procent van alle vluchtelingen is nu nog bijstandsafhankelijk, alleen bij Somaliërs is dat percentage hoger. Bijna de helft van alle Syriërs zegt moeite te hebben om rond te komen.

Wel lijken bijna alle Syriërs aan de slag te zijn met een Nederlandse taalcursus: vrijwel alle vluchtelingen volgen momenteel een cursus. Ze zeggen de taal moeilijk te vinden, pas 10 procent van hen heeft de inburgeringscursus gehaald. Toch voelen ze zich thuis in ons land. Bijna 80 procent van alle Syriërs voelt zich op z’n plek en is dik tevreden met het huidige leven. Dagevos: ,,Ze hebben het vizier op Nederland. Hebben veel contacten met Nederlanders en zijn zeer bereid de taal te leren.’’

Vlucht

Dat staat overigens in schril contrast met hun vlucht. Driekwart van alle vluchtelingen zegt dat ze tijdens hun reis slachtoffer zijn geworden van mishandeling, afpersing of schipbreuk. Het gros van hen deed er een jaar over om hier te komen, een vijfde deel kwam overigens met het vliegtuig. Zeker 41 procent van hen heeft door de oorlog (en de reis) trauma’s opgelopen en kan zelfs als ‘psychisch ongezond worden aangemerkt’. Ze zijn zenuwachtig, somber of neerslachtig. Dat aantal is hoog vergeleken met Nederlanders, bij wie dat percentage rond de 13 procent ligt. Het is eerder vergelijkbaar met Irakezen en Joegoslaven, die ook kampten met oorlogstrauma’s toen ze naar ons land kwamen.