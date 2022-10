Sywert spant nieuwe zaak aan: kort geding omdat verzekeraar rechtsbijstand niet wil betalen

Sywert van Lienden en zijn zakenpartner Bernd Damme spannen een kort geding aan tegen hun verzekeraar, omdat die weigert rechtsbijstand te verlenen. Het gaat specifiek om de kosten die gemaakt zijn in de zaak waarin de twee mannen zijn ontslagen uit hun functie van hun eigen mondkapjesstichting.

In juli ontsloeg de rechter Van Lienden en Damme bij de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA), omdat ze werkten in strijd met hun eigen statuten. Voor die zaak hebben ze veel kosten moeten maken, die niet gedekt blijken door hun verzekeraar. Althans, volgens de lezing van verzekeraar HDI zelf. Het gaat dus om een kleinere zaak dan de grotere strafzaak, waarin het duo ook verwikkeld is.

Kleine lettertjes

Om welk bedrag het gaat, wil Van Liendens advocaat Hugo Bijleveld niet zeggen. Er is ook geen specifiek bedrag geclaimd. Hij eist alleen dat de rechter een oordeel velt over de kleine lettertjes in de polis: hoe moeten die precies gelezen worden?

,,HDI vindt dat er alleen dekking is als het gaat om een vordering tot schadevergoeding", zegt Bijleveld. Aangezien in dit geval specifiek werd geëist dat de twee ontslagen zouden worden, vindt de verzekeraar dat het niet hoeft uit te betalen.

Zaak dient vrijdag

Al sinds de zomer proberen Damme en Van Lienden hun verzekeraar zover te krijgen om toch te betalen. ‘Omdat de verzekeraar tot nu toe heeft geweigerd om rechtsbijstand te verlenen, schermt met onjuiste dekkingsvoorbehouden en niet ingaat op een uitnodiging om het gesprek hierover aan te gaan is ervoor gekozen om een procedure op starten om duidelijkheid te krijgen over de dekking van deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering', schrijft hun advocaat Bijleveld in een verklaring.

Hoe HDI in de zaak staat, zal vrijdag blijken als de zaak dient voor de kortgedingrechter in Rotterdam. Tot die tijd willen de verzekeraar en zijn advocaat niet reageren.

