Sywert van Lienden waarschuwde medeverdachte kort voor arrestatie: ‘Get your shit in order‘

Van Lienden en kompanen verdienden miljoenen met de verkoop van mondkapjes aan de overheid. Hij zei dit zonder winstoogmerk te doen, maar de deal bleek via een commercieel bedrijf van de ondernemer te zijn gesloten. Uit een rapport van Deloitte bleek dat Van Lienden en zijn zakenpartners voor verwarring hebben gezorgd met hun Stichting Hulptroepen Alliantie (de tak zonder winstoogmerk) en de Relief Goods Alliance (het commerciële bedrijf). Het was voor de overheid onduidelijk hoe de bv en stichting zich tot elkaar verhielden. Er was duidelijk sprake van vermenging.

Het onderzoek naar Van Lienden is nog altijd in volle gang. Volgens NRC weigeren Van Lienden en zijn zakenpartner Bernd Damme om hun telefoons en drie harde schijven van computers aan justitie te overhandigen in het strafrechtelijk onderzoek dat sinds een jaar naar hen loopt. Zowel de rechter-commissaris als de rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat ze deze spullen aan het Openbaar Ministerie moeten overhandigen, met uitzondering van informatie die onder het verschoningsrecht valt.

Blader hieronder door alle gebeurtenissen in de zaak-Van Lienden.

NRC onthult dat Van Lienden vlak voor zijn aanhouding zakenpartner Camille van Gestel waarschuwde zich zo snel mogelijk van alle gevoelige informatie te ontdoen: „Dus als je het hebt over computers, mobieltjes, schijven, get your shit in order. Wij gaan zelf laptops, telefoons, schijven even wegbrengen bij [hun advocaat]. Heel even kijken wat er nou gebeurt, misschien gebeurt er wel helemaal niks, maar in ieder geval preventief zorgen dat we niet in de eerste twee dagen een knock-out hebben.”

Om inzage in hun gegevens te voorkomen, is de advocaat van Van Lienden nu naar de Hoge Raad gestapt, bevestigt een woordvoerder van de Hoge Raad. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Door OM getapt

Uit het vonnis van de rechtbank Rotterdam, dinsdagavond gepubliceerd na vragen van NRC, blijkt dat Van Lienden en zijn partners - Camille van Gestel is de derde verdachte - door justitie getapt werden op het moment dat het strafrechtelijk onderzoek tegen het drietal werd aangekondigd.

Die dag, 28 februari 2022, belde Van Lienden met medeverdachte Van Gestel. Kort daarop, blijkt uit het vonnis, bracht een medewerker van Van Lienden en Damme hun mobiele telefoons en drie externe harde schijven langs bij de balie van het advocatenkantoor van Van Liendens advocaat, Han Jahae.