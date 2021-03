Taakstraf bij NS voor jongeren die strafbaar feit plegen op station

Moord op klusjesman Mehmet in Beuningen was een ‘vergissing’

28 februari De moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet (49) in hartje Beuningen was afgelopen zomer niet zo bedoeld. Na onderzoek van de politie in Oost-Nederland ‘wijst alles erop’ dat het om een vergissing gaat.