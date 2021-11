Tachtig procent aanbiedingen supermarkt is voor ongezond eten

Van alle aanbiedingen in de supermarkt heeft het merendeel betrekking op ongezonde voeding. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Maar liefst tachtig procent van de gepromote etenswaren zijn producten die niet in de Schijf van Vijf staan.

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht keken naar het aanbod en de aanbiedingen voor voedingsmiddelen in supermarkten en horecaketens. In supermarkten komt maar liefst 80 procent van alle aanbiedingen niet in de Schijf van Vijf voor.

Onderzoeker Maartje Poelman, universitair docent Consumptie en Gezonde Leefstijl aan de Wageningen Universiteit: ,,In opdracht van het ministerie van VWS hebben we afgelopen voorjaar data verzameld over het aanbod en de promoties van supermarkten en horecaketens. Daarnaast hebben we gesproken met experts en andere belanghebbenden over het belang van het monitoren van plekken waar voedsel wordt verkocht. Op basis daarvan hebben we nu een aantal aanbevelingen gedaan voor het structureel monitoren van het aanbod en de aanbiedingen in supermarkten en horecaketens.”

Balans

Eén van die aanbevelingen is om met zo'n monitor te kijken naar veranderingen in het volledige aanbod en de promoties. Poelman: ,,Het kan natuurlijk zo zijn dat er ineens meer groente en fruit in de aanbieding is, maar als er daarnaast ook veel meer ongezonde voeding gepromoot wordt, is dat nog steeds niet in balans. Daarnaast raden we ook aan om naast de Schijf van Vijf ook te kijken naar andere indicatoren zoals bijvoorbeeld de Nutriscore en de mate van bewerking van voedingsmiddelen.”

Quote Er kan nog wel wat steviger worden ingezet op het aanbod aan gezonde voeding Onderzoeker Maartje Poelman In totaal valt 21 procent van het supermarktassortiment in de Schijf van Vijf. Van de wekelijkse supermarktaanbiedingen en producten die in de winkels gepromoot worden, valt slechts 19 procent in de Schijf van Vijf. Snoepgoed, alcohol, frisdrank, gebak, koek en hartige snacks zijn momenteel het vaakst in de aanbieding. Bij horecaketens zijn maaltijden en broodjes het vaakst in de aanbieding.

Poelman ziet meerdere oorzaken voor de ongezonde aanbiedingen. ,,Het aandeel ongezond voedsel is momenteel gewoon veel groter. En daarnaast is het minder seizoensafhankelijk en er is meer marketingbudget voor dergelijke producten. Ik zou dit echter graag beter in balans zien.”

Belangrijke rol

Ze vervolgt: ,,Het is natuurlijk niet de primaire taak van supermarkten en horeca om chronische ziekten aan te pakken, want dat vergt een veel bredere aanpak. Maar we kunnen wel kijken hoe we de omgeving zo kunnen inrichten dat het voor mensen gemakkelijker wordt om gezonde keuzes te maken. Daar spelen deze partijen wel degelijk een rol in.”

De aanbevelingen uit het onderzoek liggen momenteel bij de Tweede Kamer en daarmee is dit onderzoek nu afgerond. Poelman: ,,Vanuit ons eigen onderzoek kijken we ondertussen ook naar het aanbod van bijvoorbeeld ziekenhuizen en op de werkvloer, omdat daar ook nog winst te behalen valt. Er zijn al allerlei stappen gezet om de gezonde keuze makkelijker te maken, maar wat mij betreft kan er nog wel wat steviger worden ingezet op het aanbod aan gezonde voeding.”

