Taghi beroept zich op zwijgrecht over moord op Appie Belhadj

Tijdens een nieuwe procesdag in de liquidatiezaak Marengo werd vrijdag de moord op Appie Belhadj besproken. Verdachten Ridouan Taghi, Mario R. en Arthur M. deden er in de beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam opnieuw het zwijgen toe.

De 29-jarige Belhadj werd in mei 2016 doodgeschoten bij flat Kikkenstein in Amsterdam Zuidoost. Voor die moord werd Jason L., ook bekend als rapper Jayjay, al veroordeeld tot achttien jaar cel. Hij lokte Belhadj de bewuste nacht naar de flat met de belofte dat daar drie vrouwen zouden zijn die seks met hen zouden willen hebben. De politie kwam de rapper op het spoor, omdat in de iPhone van de doodgeschoten Belhadj gesprekken werden gevonden tussen hem en Jason L. Belhadj moest viagra meenemen, want ‘ik ben hier met drie vrouwen’, aldus Jason L.

‘Dit zijn geen kleine jongens’

Belhadj wist dat hij gevaar liep. In de zomer van 2015 stuitte de politie op een enorme wapenloods in Nieuwegein. Daarbij werden ook geheugenkaartjes gevonden waarop foto’s en filmpjes werden aangetroffen van Belhadj. Hij bleek in het geheim te zijn geobserveerd, en ook werd er een peilbaken onder zijn auto aangetroffen. In gesprekken met de politie zei hij wel een idee te hebben wie het op hem gemunt zou kunnen hebben. Maar daarover verklaren wilde hij niet. ,,Dit zijn geen kleine jongens.” Praten wilde hij alleen als de microfoon uit zou gaan. Zijn verklaringen werden wel in het dossier opgenomen.

Uit gekraakte chatberichten blijkt dat de jacht op Belhadj onverminderd doorging. ‘Die snitch (verrader) moet gaan’, luidt een van die berichten. Ook zijn er berichten waarin wordt beschreven hoe Belhadj in de gaten wordt gehouden, en dat de spotters klaar moeten staan. Een aantal van die berichten worden toeschreven aan Taghi, Mario R. en Arthur M. Die wilden niet reageren op de verdenkingen. Taghi wilde nog wel kwijt dat tips die bij de inlichtingendienst TCI van de politie vandaan komen niet serieus te nemen zijn. ,,Dat is het Team Criminele Leugen Inlichtingen’’, aldus Taghi, die er daarna het zwijgen toe deed. ,,Zwijgrecht.”

Kroongetuige Nabil B. afwezig

Kroongetuige Nabil B. was vrijdag afwezig in De Bunker. Hij heeft verklaringen afgelegd over de moord op Belhadj, maar omdat hij woensdag zijn medewerking heeft opgeschort kon hij niet worden bevraagd. Nabil B. is van mening dat het OM onvoldoende doet voor de veiligheid van zijn gezin, en wil daarom niet meewerken. Die situatie is dus nog niet opgelost. ,,We gaan zien hoe dat verdergaat’’, zei de jongste rechter daarover. Volgende week woensdag gaat het Marengo-proces weer verder. Dan wordt de moord op Samir Erraghib door de rechtbank besproken.

Bekijk al onze nieuwsvideo's over het Marengo-proces in deze playlist.