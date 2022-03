Taghi kon ‘onbeperkt’ berichten sturen uit EBI, daarom werd berichtensysteem voor bajesklanten stopgezet

Het berichtensysteem eMates, waarmee gedetineerden met de buitenwereld kunnen communiceren, is door minister Weerwind (Rechtsbescherming) stilgelegd nadat het Openbaar Ministerie alarm had geslagen over grote hoeveelheden berichten die Ridouan Taghi ‘onbeperkt’ via het systeem kon versturen. Het OM bevestigt dat desgevraagd. De vrees was dat Taghi via het systeem criminele activiteiten kon voortzetten.

Het berichtensysteem eMates wordt sinds 2013 gebruikt in de Nederlandse gevangenissen. Bajesklanten geven handgeschreven ‘mails’ aan bajesmedewerkers. Die scannen de berichten in en eMates zorgt vervolgens dat ze naar de ontvanger gaan. Die kan weer terugmailen. De gevangenis print deze berichten dan uit en geeft ze aan bajesklanten.

Het Openbaar Ministerie schrok er echter van dat er soms ‘tientallen’ berichten per gedetineerde per dag de bajes uit- en ingaan. De controle op de berichten leek deels zoek. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat Taghi soms tientallen berichten per dag verstuurde via eMates en sloeg daarover alarm. ,,Hij kon vanuit de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught onbeperkt via eMates communiceren, hebben wij geconstateerd. Het Openbaar Ministerie zag daar risico in dat daarmee crimineel handelen zou kunnen worden voortgezet.”

Wat voor Taghi gold, gold overigens ook voor andere gedetineerden die uiteraard ook van het systeem gebruik konden maken. ,,Maar de zorg over eMates is begonnen met Taghi,” aldus de woordvoerder. ,,Dat kan ik bevestigen.”

Onduidelijk is of die berichten wel of niet gescreend werden. Het Openbaar Ministerie kan daar niks over zeggen, maar in elk geval was daar bij justitie de nodige zorg over. Berichten uit de EBI horen in elk geval gecheckt te worden. De zorg bij het OM lijkt vooral te zitten in de grote hoeveelheid aan berichten die onder anderen Taghi kon versturen en ontvangen in korte tijd.

Justitie kwam Taghi’s gebruik van eMates op het spoor in het onderzoek rond diens neef en advocaat Youssef T. die in oktober op bezoek in de EBI werd gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht een schakel te zijn geweest tussen Ridouan Taghi en de buitenwereld en zou mee hebben gewerkt aan een ontsnappingsplan.

Het bedrijf dat al sinds 2013 het systeem eMates voor de gevangenissen verzorgt, is boos op de Dienst Justitiële Inrichtingen (de dienst die het gevangeniswezen in Nederland uitvoert) dat zonder overleg het systeem is stilgelegd. Zij overwegen een gang naar de kort-gedingrechter. Het nieuws over Ridouan Taghi hoorde de directie vanavond pas.

Het is overigens de vraag of een eventueel gebrekkige controle op in- en uitgaande berichten de schuld van eMates is. In het contract met het bedrijf staat nergens dat er een maximum moet zijn aan het aantal berichten dat wordt verstuurd en wie die allemaal zou moeten checken. Dat moet overigens door gevangenispersoneel gebeuren. De directie van eMates zegt dat hun niks te verwijten is.

,,We hebben binnenkort een gesprek met de DJI,” zegt de Nederlandse directeur, ,, tot die tijd wachten we nog met gerechtelijke stappen.”

De directie van het bedrijf liet eerder vandaag weten naar de rechter te stappen. Volgens het bedrijf is het prima als het Openbaar Ministerie eerst onderzoek wil doen naar het systeem, maar de beslissing om eMates tot die tijd stil te leggen moet van tafel. Het berichtensysteem wordt ook in diverse andere landen gebruikt en heeft nergens tot problemen geleid, zegt het bedrijf. ,,Ik hoop dat een kort geding alsnog kan worden afgewend en dat DJI inziet dat dit een fout van ze is,” zei de Britse mede-eigenaar van het bedrijf Francis Toye. Hij was toen nog niet op de hoogte van het nieuws over Ridouan Taghi. Bij het bedrijf leeft het gevoel dat het de dupe is geworden van de onvoldoende controle op de berichten door het gevangenispersoneel.