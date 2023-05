Taghi niet aanwezig bij zitting Marengo-proces, rechtbank: 'Arrestatie Weski laat ons niet onberoerd’

De rechtbank gaat later bespreken hoe het verder moet met de verdediging van Ridouan Taghi in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De hoofdverdachte liet met een handgeschreven briefje weten aan de rechtbank dat hij geen advocaat heeft, nadat Inez Weski eind vorige maand werd aangehouden. Die aanhouding laat de rechtbank ‘niet onberoerd', vertelde de voorzitter aan het begin van de zitting woensdag.

Verschillende hoofdrolspelers in het proces kwamen door de aanhouding van Weski, die drie verdachten bijstond, zonder advocaat te zitten. Behalve Taghi ging het om de broers Mao en Mario R. Zij hebben inmiddels wel een advocaat, werd woensdag duidelijk. In beide gevallen zijn het kantoorgenoten van Weski die de verdediging op zich nemen. Geen van drie verdachten, tegen wie een levenslange gevangenisstraf is geëist, was zelf aanwezig op de zitting.

De rechtbank ging maandag, tijdens de eerste zitting sinds de arrestatie van de vooraanstaande advocate, opvallend genoeg nog niet op de aanhouding van Weski. Dat deed ze twee dagen later alsnog. ,,De aanhouding laat de rechtbank niet onberoerd”, zei de voorzitter woensdag. ,,De rechtbank werkt al jaren met haar. We hebben twee dagen voor de aanhouding nog een hele dag in zitting met haar gezeten hier.”

Maar hoe het nu verder moet met de verdediging van Taghi wordt dus op een later moment besproken. Ook kroongetuige Nabil B., die niet langer wordt bijgestaan door Peter Schouten en Onno de Jong, zit op dit moment zonder advocaat. Waarom zij stopten, is niet bekend geworden. B. krijgt nog wel de kans voor een laatste woord, dat is nu uitgesteld naar half juli.

Smokkelde

Inez Weski moest stoppen als zijn advocaat nadat ze eind april werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat Weski, die ook nog twee andere verdachten bijstond in Marengo, berichten van Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught smokkelde. De Rotterdamse strafpleiter wordt officieel verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugshandel en witwassen. Daarnaast zou ze geheimen hebben geschonden. Weski zit nog altijd vast, haar voorarrest werd begin mei met 30 dagen verlengd.

Taghi zou nog op zoek zijn naar een nieuwe advocaat, maar voert dus vooralsnog zijn eigen verdediging. Weski werd pas aangehouden nadat ze voor het laatst pleidooi had gevoerd voor Taghi. De timing van haar arrestatie likt dan ook niet toevallig. Wel diende zij nog een paar verzoeken in waar de rechtbank nog over moeten beslissen. Zo wilde Weksi commando Sil A. horen. Het verhaal gaat dat A. is benaderd met de vraag of Taghi - toen hij nog voortvluchtig was - ‘geneutraliseerd’ zou kunnen worden.

Het OM wil dat de rechtbank dat verzoek afwijst. De officier van justitie zei woensdag, net als in half april, dat er op geen enkel moment is overwogen om Taghi uit Dubai te ontvoeren of hem te neutraliseren. „Daar is ook nooit overleg over gevoerd.” Volgens het OM was Sil A. bovendien zelf niet op de bijeenkomst, waar het over het neutraliseren van Taghi zou zijn gegaan. Hij heeft het van horen zeggen.

Noodklok

De advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering, die verdachte Mohammed R. bijstaan, luidden maandag nog de noodklok. Volgens hen is er een onwerkbare situatie voor advocaten in het megaproces Marengo. De arrestatie van collega Inez Weski is volgens hen het zoveelste bewijs dat hun positie steeds verder onder druk komt te staan.

Zij noemden de arrestatie van Weski een ‘nieuwe zwarte bladzijde van het boek Marengo'. Ze verwezen daarbij naar allerlei ontwikkelingen in het megaproces. Zo werden Meijering en een collega gevolgd naar Dubai, omdat de politie - onterecht - dacht dat zij een ontmoeting zouden hebben met de toen nog voortvluchtige Taghi. Ook werden verschillende advocaten beschuldigd van het lekken van informatie. Onderzoek leverde daar geen bewijzen voor op.

‘Je weet dat je roomser dan de paus moet zijn als je dit beroep uitoefent’, aldus advocaat Gerard Spong (video):

Drie moorden

Maar het meest heftig waren de drie moorden die plaatsvonden. Kort nadat het OM de inzet van kroongetuige Nabil B. bekendmaakte, werd diens broer Reduan vermoord. Later werden ook Derk Wiersum, advocaat van de kroongetuige, en Peter R. de Vries, die Nabil B. bijstond als vertrouwenspersoon, doodgeschoten.

Alles bij elkaar leidde dat ertoe dat Flokstra en Meijering maandag lieten weten dat zij geen nieuwe rechtszaken meer gaat doen met kroongetuigen: „Het is niet langer verantwoord, het is niet langer werkbaar. Niet in dit soort zaken als Marengo, met de inzet van een kroongetuige en alle excessen die daaruit voortvloeien.”

Het megaproces Marengo draait om de vermeende organisatie van hoofdverdachte Ridouan Taghi, die wordt gelinkt aan zes moorden en vier pogingen daartoe.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: