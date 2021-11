Taghi ‘ongekend streng’ bewaakt in EBI door anonieme cipiers

Video Dekker: zware crimineel vaker per videover­bin­ding voor de rechter

Zware criminelen zullen in de toekomst vaker per videoverbinding voor de rechter verschijnen. Dat wil demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Hij wil ook dat advocaten alleen nog als duo’s bij gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) langsgaan.

22 november