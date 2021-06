Tal van teststraten staan leeg, toch komen er weer peperdure nieuwe bij, hoe kan dat?

Wie in juli en augustus op vakantie gaat, kan zich voorafgaand aan die reis gratis laten testen, schrijven ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en De Jonge (Gezondheidszorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook mensen die al wel gevaccineerd zijn, maar zich voor de zekerheid willen laten testen, zijn welkom. Het kabinet vermoedt dat maximaal 3,5 miljoen mensen dat zullen doen. Er wordt 249 miljoen euro voor uitgetrokken. Het gaat om zowel pcr-testen als de (snellere) antigeentesten.

Een deel van die vakantietesten, maximaal 35.000 per dag, zullen voor rekening van de GGD’s worden genomen. Zij hebben ruimte over, omdat er steeds minder mensen met coronaklachten zijn die getest moeten worden. Daarnaast kunnen vakantiegangers die zelf via hun reisbureau een test regelen, die kosten ook vergoed krijgen. De reisorganisatie moet dan het bonnetje indienen bij het ministerie.

Nieuwe teststraten

Maar die twee ‘sporen’ zijn niet voldoende. Het kabinet gaat onder de noemer Testen voor Vertrek ook een nieuwe serie teststraten opzetten. Daar is de afgelopen week een openbare aanbesteding voor gedaan waarop commerciële bedrijven kunnen inschrijven.

Dat is bijzonder omdat er al zo'n (gratis) testsysteem in Nederland bestaat: Testen voor Toegang. Daar moeten Nederlanders heen die grote evenementen willen bezoeken waarbij toegangstesten verplicht zijn. Dat geldt onder meer voor de 16.000 fans die naar wedstrijden van het EK-voetbal in Amsterdam gaan. Deze site meldde echter recent nog dat van de capaciteit van Testen voor Toegang (75 locaties door heel Nederland met op dit moment een capaciteit van 225.000 testen per dag) maar zo'n tien procent daadwerkelijk wordt gebruikt. Het Testen voor Toegang-systeem kost zo'n 700 miljoen euro.

Quote Indien de capaciteit wel zou worden ingezet voor reizigers, dan zou dit kunnen leiden tot mogelijke onrechtma­tig­he­den in de aanbeste­ding Ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en De Jonge (Gezondheidszorg)

Vrees voor juridische procedures

Maar die slecht bezette teststraten zijn straks niet beschikbaar voor reizigers. ,,Naar aanleiding van berichtgeving in de media over onbenutte testcapaciteit bij ‘Testen voor Toegang’ is onderzocht of deze ingezet kan worden voor het testen van reizigers. Dit is juridisch gezien echter niet mogelijk, omdat de doelgroep ‘reizigers’ destijds niet is meegenomen in de aanbestedingsprocedure", schrijven de ministers aan de kamer. ,,Indien de capaciteit wel zou worden ingezet voor reizigers, dan zou dit kunnen leiden tot mogelijke onrechtmatigheden in de aanbesteding.”

De ministers vrezen dat testaanbieders die destijds niet hebben ingeschreven op de aanbesteding juridische procedures starten. ,,Deze testaanbieders konden immers niet weten dat het niet alleen zou gaan om testen voor toegang, maar ook om de grotere groep reizigers.” Wel wordt nog onderzocht of de reeds aangeschafte niet-gebruikte antigeentesten ingezet kunnen worden voor het testen van reizigers.

Stichting Open Nederland

Ook opmerkelijk is dat de ministeries voor hulp bij de aanbesteding voor de vakantietesten juist wel dezelfde stichting in de arm hebben genomen die ook Testen voor Toegang heeft begeleid: stichting Open Nederland, die onder leiding staat van ex-generaal Tom Middendorp. ,,Hierbij is vanwege het zeer korte tijdpad direct een opdracht aan de stichting verstrekt zonder daarvoor een aanbesteding te doen. Dit deel van de opdrachtverlening is daarmee mogelijk onrechtmatig", concluderen de ministers zelf al.

